Эльхан Джафаров о том, как государство и частные студии меняют лицо современного азербайджанского кино

Феликс Вишневецкий13:55 - Сегодня
Эльхан Джафаров о том, как государство и частные студии меняют лицо современного азербайджанского кино

За последние три года в Азербайджане по государственному заказу был запущено в производство 71 кинопроект.

Об этом в комментарии 1news.az рассказал советник генерального директора Агентство кино Азербайджана (ARKA), заслуженный деятель искусств Эльхан Джафаров, отметив, что из них 21 - полнометражные художественные фильмы, 15 - документальные и докудрамы, 26 -короткометражные, 8 - анимационные, и 1 - многосерийный художественный фильм.

«На сегодняшний день 41 фильм уже завершён и сдан, а 30 проектов находятся в производстве. В целом на кинопроизводство выделено более 21 миллиона манатов, что является весьма серьёзным показателем для азербайджанского кино», - отмечает Эльхан Джафаров.

Говоря о нововведениях, произошедших в системе государственного финансирования, Э.Джафаров отметил, что «ранее государство выступало одновременно и заказчиком, и исполнителем, то есть, и выделяло средства, и само занималось производством фильмов»: «Но в последние годы проведённые реформы полностью изменили эту модель. Теперь государство выполняет лишь роль заказчика, а исполнители - это частные студии, отбираемые через прозрачный конкурс. Агентство кино контролирует исполнение контрактов и правильное расходование средств, а творческое качество фильмов оценивает Художественный совет. Это делает систему более прозрачной и справедливой».

Эльхан Джафаров подчеркивает, что, если раньше фильмами занимались всего 3-4 компании, то теперь к этому процессу подключились десятки новых студий и независимых продюсеров: «Это усилило конкуренцию и открыло новые возможности для молодых режиссёров. Сегодня свои фильмы снимают как известные, так и молодые режиссёры, появляются новые имена. Самое приятное, что в большинстве проектов активно используется база киностудии «Азербайджанфильм». То есть, национальные кинематографические традиции сочетаются с современным производством».

Э.Джафаров отмечает, что при поддержке государством кинопроектов приоритетом является увеличение числа фильмов, посвящённых национально-патриотической тематике и сохранению исторической памяти, а также темам Карабахской и Отечественной войны: «За последние три года Агентство кино оказало поддержку 22 фильмам в этом направлении: 15 из них уже полностью сданы, 4 находятся на стадии сдачи, а ещё 3 планируется завершить в 2026 году. Как я уже говорил, исторические темы всегда в приоритете, потому что кино - это не только индустрия, но и инструмент сохранения национальной памяти. В этом контексте можно выделить проекты: многосерийный художественный фильм «Tağıyev», а также «Molla Nəsrəddin: Çətin günlərimin dostu», «Nargin», «Atropatena», «Azıx», «Akinak. İşquz qılıncı», «Cənnət yuxusu». Эти фильмы соответствуют международным стандартам как по тематике, так и по техническому уровню, и несколько из них уже были показаны зрителям».

По словам советника генерального директора ARKA, приоритетные темы конкурса «Фильмы, которые будут производиться по государственному заказу» на 2025 год определены именно исходя из этого подхода. В числе приоритетов указаны: производство фильмов о историческом азербайджанском государстве или историческом событии, о женщинах, оставивших след в истории Азербайджана, об известных деятелях (культурных, литературных, политических, спортивных и др.), о фильмах на основе мотивов азербайджанских сказок и эпосов, о героях Отечественной войны, адаптация классических азербайджанских фильмов к современности, а также фильмы, посвящённые 55-летию сатирического киножурнала «Mozalan».

Кроме того, приоритетными темами конкурса также являются производство фильмов о героях современных инновационных событий, фильмов с детским героем или ориентированных на детскую аудиторию, а также фильмы музыкального жанра.

Говоря о том, как Агентство кино стимулирует производство фильмов, Э.Джафаров отметил следующее: «Каждый год проводятся различные конкурсы. Например, в этом году победители конкурса по постпродакшну (то есть, монтаж и финальная обработка) уже сдают свои фильмы. Победители конкурса государственной поддержки - 17 проектов - готовятся к производству. Приём заявок на конкурс «Фильмы, которые будут производиться по государственному заказу» на 2025 год завершился 30 октября. Хочу воспользоваться возможностью и пожелать успехов всем участникам. Такой системный подход обеспечивает устойчивое развитие как в количественном, так и в качественном плане. Если продолжать в этом темпе, мы достигнем желаемых результатов в очень короткие сроки».

Э.Джафаров подчеркивает, что производство фильмов оказало влияние на занятость, отмечая, что в последние годы открыты сотни новых рабочих мест: «Кино - это не только сфера творчества, но и часть экономики. С одной стороны, производство фильмов создаёт культурную ценность, с другой - экономическую. Кроме того, это важно с точки зрения идеологии и человеческого капитала. Также стоит отметить, что активность иностранных производителей, снимающих фильмы на территории страны, растёт из года в год. Одной из основных причин является создание стимулирующих механизмов по инициативе Президента. Как известно, в связи с этим Кабинет министров утвердил «Правила частичного возмещения расходов на производство фильмов».

Советник генерального директора ARKA, отмечает, что киноиндустрия - это многоаспектная сфера, где сохранение национальной культуры и экономическое развитие взаимно дополняют друг друга, подчеркивая, что в рамках стратегии кино, определённой Президентом, ARKA последовательно работает в этом направлении, и уже есть реальные результаты.

«На этот год приоритетные темы государственного заказа включают: Победу в Карабахе и Великое Возвращение, восстановление культурного наследия, современных азербайджанских личностей, национальные ценности, сохранение института семьи и укрепление международного имиджа Азербайджана. Проще говоря, сейчас время не говорить, а действовать. Наша цель — не просто снимать фильмы, а вывести азербайджанское кино на новый уровень по содержанию, форме и качеству».

62-летняя Деми Мур названа «Женщиной года» - ФОТО - ВИДЕО

