Ройа стала самой популярной певицей Азербайджана на YouTube в 2025 году - ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Ройа возглавила рейтинг самых прослушиваемых исполнителей страны на платформе YouTube в 2025 году.

Именно она стала абсолютным лидером по количеству прослушиваний (162 млн) за год, сообщает 1news.az со ссылкой на YouTube Charts.

Больше всего Ройу слушают пользователи YouTube в Баку (91,9 млн просмотров), а самой прослушиваемой на видео-хостинге песней народной артистки в уходящем году стал трек «Elə bilmə».

Напомним, что в 2025 году Ройа Айхан отметила 25-летие творческой деятельности, собрав четырехдневные аншлаги на ведущих концертных площадках страны – Дворце Гейдара Алиева и Бакинском Конгресс центре.

