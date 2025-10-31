 В Хырдалане открылся первый ресторан McDonald’s - ФОТО | 1news.az | Новости
В Хырдалане открылся первый ресторан McDonald's - ФОТО

First News Media17:15 - Сегодня
В Хырдалане открылся первый ресторан McDonald’s - ФОТО

Компания McDonald’s Azərbaycan открыла свой 34-й ресторан в стране и первый в городе Хырдалан.

Новый ресторан расположен по адресу: город Хырдалан, Абшеронский район, улица Галубийе.

На открытии приняли участие председатель Наблюдательного совета McDonald's Azərbaycan Фарид Али-заде, генеральный директор компании Оскар Богопольский и предприниматель Фамиль Сафаров.

Ресторан представляет собой отдельное здание с зоной МакАвто, что позволяет гостям получать свои заказы ещё быстрее и удобнее. Интерьер оформлен в концепции A Touch of Archery, где мягкие линии сочетаются с динамичными акцентами, создавая лёгкую и уютную атмосферу.

Ресторан рассчитан на два этажа: на первом расположено 82 посадочных места, на втором — 118, а также уютная комната для проведения детских праздников на 16 гостей. Для маленьких посетителей предусмотрена современная игровая зона, а на втором этаже расположена терраса, где могут разместиться ещё 66 гостей.

Как и во всех ресторанах McDonald’s Azərbaycan, здесь внедрён формат EOTF (Experience of the Future), включающий интерактивные киоски самообслуживания, подачу заказов к столу и кафе McCafé с широким выбором кофейных напитков и десертов. Гости могут начать день с завтраков McDonald’s, воспользоваться услугой McDelivery или быстро получить заказ через МакАвто.

С открытием нового ресторана было создано 105 рабочих мест. Сегодня McDonald’s Azərbaycan обеспечивает работой более 3000 граждан страны.

Компания McDonald’s, будучи одним из первых глобальных брендов, инвестировавших в Азербайджан, уже более 25 лет вносит свой вклад в развитие ненефтяного сектора страны, способствуя расширению объемов местного производства.

Особое значение имеет непрерывное сотрудничество McDonald’s Azərbaycan с более чем 100 местными подрядчиками из различных сфер экономики — таких как снабжение и логистика, рекрутмент, а также компании, работающие в области информационных технологий, маркетинга и других направлений.

