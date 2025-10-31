 Благотворительная акция «Доля Победы» от Red Hearts | 1news.az | Новости
Общество

Благотворительная акция «Доля Победы» от Red Hearts

First News Media15:36 - Сегодня
8 ноября – День Победы является священным и гордым днем для всего азербайджанского народа.

В этот знаменательный день мы с глубоким уважением и благодарностью склоняем головы перед подвигом наших шехидов, отдавших жизнь за целостность Родины, и перед мужеством гази, пожертвовавших здоровьем ради её свободы. В честь Дня Победы Фонд Red Hearts запускает благотворительную акцию под названием «Доля Победы» (Zəfər Payı), цель которой – поддержка гази и их семей.

Акция будет проходить с 31 октября по 8 ноября 2025 года, охватывая период подготовки и самого празднования Дня Победы. Фонд призывает всех граждан Азербайджана, а также представителей корпоративного сектора и компаний, проявить солидарность и присоединиться к этой благородной инициативе, внеся свой вклад в поддержку наших доблестных героев. Оказать помощь и внести пожертвование в рамках акции «Доля Победы» можно несколькими удобными способами: это можно сделать через раздел «Сделать пожертвование» (İanə et) на официальном веб-сайте redhearts.az, воспользовавшись мобильным приложением Birbank, или же просто отсканировав QR-код, представленный на визуальных материалах акции. Каждый вклад имеет огромное значение, становясь частью благодарности, которую мы выражаем нашим защитникам.

Следует отметить, что фонд «Red Hearts» был создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank.

Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в нашей стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.

На правах рекламы

