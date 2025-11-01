Казахстанцы скупают золотые слитки: в лидерах жители Алматы

В Казахстане за третий квартал 2025 года банкам второго уровня и обменным пунктам реализовано 8 302 золотых слитка общим весом 438,4 килограмма.

Об этом сообщает Orda.kz.

Национальный банк Казахстана отметил, что основной объём продаж пришёлся на Алматы — 5 874 слитка (71%), в Астане реализовано 600 (7%), в Карагандинской области — 460 (6%).

Инвестиционные слитки реализуются через Halyk Bank, Евразийский банк, Alatau City Bank, Банк ЦентрКредит, а также через ряд небанковских обменных пунктов.

По данным регулятора, наибольшим спросом пользуются 10-граммовые слитки, на их долю приходится 26% от общего объёма продаж (63 740 штук).

В Национальном банке отметили, что интерес к инвестиционному золоту остаётся стабильным, а программа по продаже мерных слитков населению продолжает развиваться.