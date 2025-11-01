 В давке у храма на юге Индии погибли 10 человек | 1news.az | Новости
В мире

В давке у храма на юге Индии погибли 10 человек

First News Media13:57 - Сегодня
В давке у храма на юге Индии погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек стали жертвами давки у храма в городе Шрикакулам штата Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии.

Об этом сообщила газета Hindustan Times.

По словам представителей местных властей, причиной давки стала переполненность храма. Прибывшая на место происшествия полиция взяла ситуацию под контроль, сообщили официальные лица.

Несколько десятков человек получили ранения. Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы.

Источник: РИА Новости

Сегодня, 13:57

