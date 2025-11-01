Директор школы уволен после жалобы собственной дочери: вскрылась растрата в 100 000 манатов

Миль-Муганское региональное управление образования провело расследование в средней школе села Мугангенджели имени Вугара Гасанова Сабирабадского района.

Как сообщает unikal.az, в результате проведенной проверки директор общеобразовательного учреждения Афиг Гулиев был отстранен от занимаемой должности.

Примечательно, что инициатором расследования выступила родная дочь директора, подавшая официальную жалобу на отца. Первоначально проверка началась с выявления сотрудников, числящихся в штате школы, но фактически не работающих в учреждении.

В ходе дальнейшего расследования вскрылись факты масштабных финансовых злоупотреблений со стороны директора. По предварительным данным, сумма растраты составила около 100 000 манатов.

Временное исполнение обязанностей директора школы возложено на заместителя Гулиева.