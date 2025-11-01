Чиновникам Грузии запретили работать в нескольких местах

Поправки в закон "О борьбе с коррупцией", согласно которым государственным служащим запрещается работать более чем на одной оплачиваемой должности, вступили в силу.

Согласно поправкам, в качестве исключения, работники государственного сектора смогут параллельно заниматься научной, педагогической, творческой, спортивной деятельностью и деятельностью в резерве Сил обороны Грузии, для чего потребуется согласие их руководителя.

При этом, по новым правилам, работник, занятый в государственном секторе по трудовому договору, не может параллельно трудоустроиться в государственном секторе, за редким исключением при согласии руководства.

Нововведение распространяется и на сферу образования – это означает, что работникам, занятым в государственных школах или университетах, потребуется разрешение на работу в других образовательных учреждениях.

Источник: Sputnik Грузия