Иран выдвинул условия Telegram

В мире

First News Media12:45 - Сегодня
Власти Ирана выдвинули Telegram несколько условий для возобновления работы мессенджера на территории исламской республики.

Об этом сообщило агентство Mehr.

По его информации, иранские власти потребовали ограничить в мессенджере контент, разжигающий межэтническую рознь и способствующий пропаганде терроризма, и удалять материалы по жалобам граждан. Иран также поставил условие о сотрудничестве мессенджера с судебной системой исламской республики и потребовал от Telegram взять на себя обязательство не передавать информацию об иранских пользователях иностранным разведывательным службам.

30 октября Mehr сообщило о начале переговоров между Министерством информационно-коммуникационных технологий Ирана и владельцами нескольких мессенджеров, включая Telegram, с целью создания условий для возобновления их работы на территории страны.

