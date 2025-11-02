 Шатдаун в США вызвал нехватку диспетчеров, что повысило риски авиаперелетов | 1news.az | Новости
Шатдаун в США вызвал нехватку диспетчеров, что повысило риски авиаперелетов

22:40 - Сегодня
Вызванная приостановкой финансирования работы федерального правительства (шатдауном) нехватка диспетчеров повысила риски для функционирования воздушного транспорта и авиаперелетов в США.

Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил министр транспорта, исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи.

Глава ведомства отметил, что диспетчеры уже несколько недель не получают зарплаты и сталкиваются с серьезным стрессом, так как им нужно искать средства для содержания своих семей, по этим причинам многие из них не выходят на работу.

"Увеличивает ли это риски в системе? Конечно, да. Но, опять же, мы всегда управляем этим. Повторюсь, мы не хотим аварий. Мы хотим, чтобы люди ездили безопасно, поэтому будем замедлять и останавливать движение, если сочтем, что не сможем обеспечить безопасность людей, когда они едут из точки А в точку Б", - сказал он.

Глава ведомства также отметил, что не планирует увольнять диспетчеров, которые не выходят на работу в период шатдауна. "Я не планирую увольнять диспетчеров. <...> Им нужна поддержка, им нужны деньги, им нужна зарплата. Их не нужно увольнять", - сказал он.

Накануне Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что около половины основных центров управления воздушным движением в стране испытывают нехватку персонала из-за шатдауна. По данным ведомства, почти 13 тыс. авиадиспетчеров работают без зарплаты уже в течение нескольких недель.

Источник: ТАСС

