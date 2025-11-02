Задержаны должностные лица ИВ Гарадагского района
Бинагадинский районный суд избрал меру пресечения в отношении трех сотрудников Гарадагской районной исполнительной власти (РИВ).
Решением суда заместитель главы РИВ Надир Мурадов, главный консультант отдела районного хозяйства Гафар Абдуллаев и заместитель начальника отдела Управления государственным имуществом и контроля за эффективным использованием Госслужбы по имущественным вопросам Зульфигар Мансуров заключены под стражу сроком на 3 месяца и 28 дней.
Все трое обвиняются в получении взятки.
Отметим, что накануне Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре провело операцию в Гарадагской РИВ. Первым информацию об этом распространил сайт unikal.org.
Источник: Report
