Следствие раскрыло факты коррупции в ИВ Гарадагского района

Раскрыты незаконные действия должностных лиц Исполнительной власти Гарадагского района и Государственной службы по вопросам имущества, в рамках расследования арестованы должностные лица, обвиняемые в оформлении за взятки прав собственности на землю, говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

В результате оперативных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, в отношении заместителя главы Исполнительной власти Гарадагского района Баку Надира Мурадова и других должностных лиц возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий.

Следственные и оперативно-розыскные мероприятия выявили обоснованные подозрения в том, что Надир Мурадов, работая на указанной должности, вступил в преступную связь с и.о. главы отдела районного хозяйства аппарата главы ИВ Гарадагского района Гафаром Абдуллаевым, сотрудниками ИВ этого района Рашадом Надирли, Исой Шамсалиевым и замначальника отдела по контролю за управлением и эффективным использованием госимущества Госслужбы по вопросам имущества при Министерстве экономики Зульфугаром Мансуровым, и получал взятки в различных размерах от отдельных лиц за совершение первоначальных работ по оформлению земельных участков в Гарадагском районе и последующую госрегистрацию прав собственности на них.

На основании собранных первичных доказательств Надиру Мурадову, Гафару Абдуллаеву, Рашаду Надирли, Исе Шамсалиеву и Зульфугару Мансурову были предъявлены обвинения по статьям 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 (Получение взятки повторно и в крупном размере группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана.

Ходатайством следственного органа и представлением прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, суд избрал в отношении обвиняемых Надира Мурадова, Гафара Абдуллаева и Зульфугара Мансурова меру пресечения в виде ареста, а в отношении Исы Шамсалиев и Рашада Надирли – меру пресечения в виде передачи под полицейский контроль.

В настоящее время следственные и оперативно-розыскные мероприятия по данному уголовному делу продолжаются.