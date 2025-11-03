Госслужба проведет земельные аукционы

Государственная служба по вопросам имущества 3 декабря 2025 года проведёт очередные земельные аукционы.

На торги выставлено 11 земельных участков, принадлежащих муниципалитетам Евлахского, Агдашского, Астаринского, Кюрдамирского, Зардабского, Шабранского, Хачмазского и Гахского районов.

Земельные участки, выставленные на аукцион:

1. Евлахский район, муниципалитет Салахлы (село Варвара) - 3.82 га, пятилетняя аренда для сельскохозяйственных целей (животноводства). Первоначальная арендная плата - 458.4 маната.

2. Агдашский район, муниципалитет Хосров (село Тофигли) - 6.44 га, аренда сроком на 15 лет, для производства сельскохозяйственной продукции. Первоначальная арендная плата - 708.4 маната.

3. Астаринский район, муниципалитет Сияку (село Сияку) - 2 800 кв.м, аренда сроком на 20 лет, для сельскохозяйственных целей. Первоначальная арендная плата - 45 манатов.

4. Кюрдамирский район, муниципалитет Шильян-Гарабуджак (поселок Гарабуджак) - 6.9 га, аренда сроком на 15 лет, предназначен для животноводства. Первоначальная арендная плата - 759 манатов.

5. Зардабский район, муниципалитет Зардаб (город Зардаб) - земельный участок площадью 100 кв.м. Начальная цена продажи - 5 500 манатов.

6. Шабранский район, муниципалитет Пиребедиль (село Чинарлар) - земельный участок площадью 1 200 кв.м под строительство частного жилого дома. Начальная цена 6 000 манатов.

7. Шабранский район, муниципалитет Пиребедиль (село Чинарлар) - участок площадью 1 200 кв.м под строительство частного жилого дома. Начальная цена 6 000 манатов.

8. Шабранский район, муниципалитет Пиребедиль (село Чинарлар) - участок площадью 1 100 кв.м под строительство частного жилого дома. Начальная цена 5 500 манатов.

9. Хачмазский район, муниципалитет Нереджан (село Шихлы) - 1.54 га, аренда на 15 лет, для сельскохозяйственного производства. Первоначальная арендная плата - 308 манатов.

10. Гахский район, муниципалитет Гыпчаг (село Агъязы) - 3.7 га, аренда на 15 лет, для сельскохозяйственных целей. Первоначальная арендная плата - 740 манатов.

11. Гахский район, муниципалитет Илису (село Гарадолаг) - 8 га, аренда на 15 лет, для животноводства. Первоначальная арендная плата - 800 манатов.

