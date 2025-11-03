Президент: Азербайджан никогда не был таким сильным, как сегодня

Есть большая потребность в весомых научных трудах по истории независимого Азербайджанского государства в целом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной Академии наук Азербайджана.

«Уже на протяжении более 30 лет мы живем как независимое государство, и в многовековой истории государственности азербайджанского народа Азербайджан никогда не был таким сильным, как сегодня.

Поэтому есть потребность в большом количестве трудов, исследующих, пропагандирующих историю независимого Азербайджана».