Президент: Сохранение чистоты азербайджанского языка должно быть делом каждого гражданина Азербайджана

Сохранение чистоты азербайджанского языка должно быть делом каждого гражданина Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной Академии наук Азербайджана.

«Государство, ученые, лингвисты, писатели, поэты, журналисты, все, кто занимается политикой, должны уделять этому большое внимание», - подчеркнул Президент.