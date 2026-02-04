Текст новой Конституции Армении будет готов в ближайшие полгода.

Об этом заявила на пресс-конференции в среду министр юстиции Србуи Галян.

По ее словам, окончательное подведение итогов работы по-прежнему запланировано на март, и установленные сроки пересматриваться не будут, передают армянские СМИ.

"В марте будут подведены итоги нашей работы. Мы не будем отклоняться от ранее установленных сроков. К этому времени у нас будет готов текст, который мы опубликуем", — подчеркнула министр.

Галян отметила, что финализация текста новой Конституции является одним из приоритетных направлений деятельности министерства.

Напомним, в конце марта 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти Армении планируют провести референдум по принятию новой Конституции в 2027 году. При этом премьер добавил, что в его команде звучит мнение о целесообразности проведении референдума параллельно с парламентскими выборами 2026 года. Тогда Пашинян утверждал, что изменение Конституции — исключительно вопрос внутренней политики, но это не может не иметь "регионального и международного влияния". Уже в апреле 2025 года он сказал в парламенте, что в новой Конституции не должно быть ссылки на Декларацию.

В свою очередь Азербайджан настаивает на внесении Арменией поправок в Конституцию, мотивируя это тем, что в ней содержатся прямые территориальные претензии.