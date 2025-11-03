Birmarket рядом с селлерами - не только платформой, но и людьми - ФОТО - ВИДЕО

Открытие Форум Селлеров 2025, организованного ведущей азербайджанской e-commerce платформой Birmarket, состоялось в Баку.

Генеральный директор Birmarket Рауф Гуламалиев в своём вступительном слове отметил, что Birmarket создаёт рынок, которым гордятся и продавцы, и покупатели, и команда, стоящая за компанией.

«Birmarket внедряет инновации как для покупателей, так и для продавцов. Мы запустили новый кабинет продавца, который позволяет подключаться к платформе напрямую. В кабинете доступны инструменты для управления ассортиментом и ценами, усовершенствованный клиентский путь и, самое главное, усиленная служба доставки. Все предпринятые шаги уже начали приносить положительные результаты. Cегодня у Birmarket более 1500 пунктов выдачи. Мы действительно стали ближе к клиенту. В этом процессе рядом с торговцами не только сама платформа, но и наши люди».

Рауф Гуламалиев добавил, что только за этот год вместе с нашими партнёрами мы обработали свыше 1 миллиона заказов. По сравнению с прошлым годом количество покупок выросло вдвое, а число повторных заказов стабильно увеличивается каждый месяц.

«Мы уже стали частью Bir Ekosistem, а это значит, что наши партнёры также являются частью этой системы и пользуются её возможностями.

Сегодня товары Birmarket представлены в приложении Birbank, которым пользуются более 4 миллионов активных клиентов. Покупатели могут оформлять покупки в рассрочку на выгодных условиях, а также оплачивать заказы через программу BirBonus и получать бонусы как за покупку, так и за оплату. Все эти возможности созданы для наших партнёров и они уже приносят свои результаты”, - подчеркнул он.

Экосистема Bir, созданная PAŞA Holding и представленная широкой общественности 7 февраля 2025 года, объединяет под одним брендом ведущие азербайджанские компании, как Birbank, m10, MilliÖn, Birmarket, BakıKart и Trendyol Azərbaycan. Экосистема предлагает интегрированный пользовательский опыт, отвечая на повседневные потребности клиентов в сфере финансов, покупок и транспорта с помощью инновационных решений.

