Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Лаоса

First News Media11:53 - Сегодня
Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Лаоса

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуну Сисулиту.

Как сообщает 1news.az, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю 50-й годовщины образования Лаосской Народно-Демократической Республики.

Азербайджан придает особое значение расширению отношений с Лаосом, наполнению новым содержанием сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления дружественных отношений между нашими странами, полноценного использования потенциала взаимовыгодного сотрудничества.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – постоянного мира, спокойствия и благополучия".

