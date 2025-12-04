Решена судьба Израиля на «Евровидении-2026»: EBU принял окончательное решение

Сегодня в Европейском вещательном союзе обсуждали вопрос участия Израиля в конкурсе - решение принято после напряжённого заседания.

«После драматического голосования в EBU попытка отстранить Израиль от «Евровидения» провалилась, и Израиль без проблем примет участие в «Евровидении-2026» в Вене» - говорится в заявление общественного вещателя Израиля - телеканала Kan - опубликованного в социальной сети Instagram.

Напомним, что в последние месяцы участие Израиля в конкурсе «Евровидение-2026» вызвало острые споры внутри Европейского вещательного союза (EBU), так как стран выразили недовольство тем, что Израиль остаётся участником конкурса на фоне политической обстановки на Ближнем Востоке.





