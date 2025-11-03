Кадры с мест ДТП: Как несколько секунд невнимательности водителя оборачиваются аварией - ВИДЕО

Одним из основных факторов, вызывающих дорожно-транспортные происшествия, является невнимательность водителей, возникающая из-за неосторожности.

Анализ аварий, зафиксированных камерами наблюдения Центра интеллектуального управления транспортом, показывает, что использование телефона за рулём или любое, даже кратковременное, отвлечение внимания неизменно приводит к ДТП.

«Когда впереди идущее транспортное средство остановилось на красный свет, водитель уступает дорогу пешеходу или возникает неожиданное препятствие, всего несколько секунд отвлечения внимания водителя могут сделать аварию неизбежной», - отмечают в Центре интеллектуального управления транспортом.

Центр интеллектуального управления транспортом ещё раз призывает водителей быть внимательными и не пользоваться телефоном за рулём, быть сосредоточенными только на дороге и управлении автомобилем: «Следует помнить, что внимание и ответственность на дороге могут защитить вас от аварий».

Ниже представлены видео дорожно-транспортных происшествий, произошедших именно по этой причине - мгновенное отвлечение внимания приводит к авариям.