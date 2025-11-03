Арестован помощник Рамиза Мехтиева Эльдар Амиров

Арестован бывший руководитель секретариата НАНА Эльдар Амиров.

Как стало известно 1news.az, бывший руководитель секретариата НАНА и экс-сотрудник Администрации президента, Эльдар Курбан оглы Амиров арестован по решению суда по делу Рамиза Мехтиева - по обвинению в участии в попытке государственного переворота.

По решению Сабаильского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отметим, что Эльдар Амиров работал в Администрации президента в период, когда ее возглавлял Рамиз Мехтиев, а в последние годы был его помощником.