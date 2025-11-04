Более 170 предпринимателей являются резидентами промзон Азербайджана - министр

В Азербайджане статус резидента промышленных зон получил 171 предприниматель, их суммарные инвестиции в проекты превышают 8 млрд манатов, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении проекта госбюджета на 2026 г.

По словам министра, за девять месяцев текущего года промышленные зоны обеспечили 19,2% общего объема производства ненефтяной промышленности в стране и 29,4% экспорта этого сектора.

В отчетный период в промзонах реализовано продукции на сумму 2,9 млрд манатов, из которых 938 млн манатов, или примерно треть, направлено на экспорт.

Джаббаров добавил, что на 1 октября 2025 года 508 предпринимателям выдано 612 документа о поощрении инвестиций (ДПИ).

«Реализация проектов резидентов на основе полученных ДПИ позволит привлечь в экономику около 7,4 млрд манатов инвестиций и создать более 44 тысяч рабочих мест. При этом 87% проектов, на которые выданы такие документы, приходятся на регионы страны», - подчеркнул глава Минэкономики.

Источник: Report