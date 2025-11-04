Для сектора общепита будут предусмотрены налоговые льготы

В рамках продолжения налоговых реформ в целях диверсификации экономического роста и дальнейшего укрепления прозрачности в Милли Меджлис представлен проект поправок в Налоговый кодекс.

Как передает AПA, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения пакета государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год.

«Для стимулирования безналичных операций предусмотрено предоставление налоговых льгот для сектора общественного питания. Наряду с этим предлагается увеличить лимиты по упрощённой системе налогообложения с 200 тысяч до 400 тысяч манатов», - отметил министр.