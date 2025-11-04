В Агентстве развития медиа прошла встреча с турецкими журналистами

В Агентстве развития медиа прошла встреча с группой представителей СМИ из турецких провинций Карс, Эрзурум и Игдыр, ранее посетивших Карабах и другие освобожденные от оккупации территории по случаю 150-летия азербайджанской национальной печати и Дня Победы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече, в которой также приняли участие представители ряда азербайджанских СМИ, заместитель исполнительного директора Агентства развития СМИ Натиг Мамедли подробно рассказал гостям о разрушениях, которым подвергся Карабах в годы оккупации, и о проводимых в настоящее время широкомасштабных строительно-восстановительных работах.

Он подчеркнул, что возвращение жизни в Карабах сегодня является одновременно источником гордости для азербайджанского народа и историческим событием. Под руководством Президента Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях стремительно восстанавливаются города и села, строятся современные населенные пункты, реконструируется социальная инфраструктура, обеспечивается устойчивое развитие региона, при этом особое значение приобретает освещение данного уникального процесса в СМИ и доведение его до мировой общественности, сказал Н.Мамедли.

Председатель Наблюдательного совета агентства Дагбейи Исмаилов в своем выступлении отметил, что отношения между Азербайджаном и Турцией не только в сфере СМИ, но и во всех других областях достигли высочайшего уровня. Он подчеркнул, что две страны всегда были рядом друг с другом, а в основе этой солидарности лежат несокрушимое братство и дружба.

Представители турецких медиа заявили, что в рамках поездки в Азербайджан побывали на освобожденных от оккупации территориях, в том числе в Карабахском регионе, подробно ознакомились с проводимыми там работами по восстановлению и реконструкции. Отметив, в частности, что посетили памятник, воздвигнутый в честь шехидов Ходжалы, они высоко оценили масштабный созидательный процесс, реализованный на освобожденных от оккупации территориях за короткий период. Представители СМИ также подчеркнули, что подготовят цикл репортажей и аналитических материалов для информационных ресурсов, которые представляют, чтобы донести до общественности ход и важность этого процесса.

Отметим, что нынешняя поездка турецких журналистов в Азербайджан служит дальнейшему укреплению связей между СМИ двух стран, а также широкому освещению в международных медиа работ по восстановлению и реконструкции, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.