Министр финансов: Мы ожидаем снижения цен на нефть и газ

Мы ожидаем снижение цен на нефть и газ.

Как передаёт АПА, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев во время заседания Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения пакета государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год.

Министр отметил, что доходы по ненефтяной сфере за последние пять лет выросли на 44,4%: «Сокращение трансфертов из Государственного нефтяного фонда станет одной из основных целей правительства в последующие годы. Сборы по нефтегазовому сектору через Налоговую службу составят 3,6 миллиарда манатов. Это меньше, чем прогнозные показатели как на 2025, так и на 2024 годы, поскольку мы ожидаем снижение цен на нефть и газ».