Общество

Birmarket вместе с селлерами развивает бизнес в стране - ФОТО - ВИДЕО

11:14 - Сегодня
Birmarket вместе с селлерами развивает бизнес в стране - ФОТО - ВИДЕО

Ведущая азербайджанская платформа электронной коммерции Birmarket 3 ноября 2025 года провела “Форум Селлеров” в Центре Гейдара Алиева.

Цель форума объединить селлеров из разных регионов страны, поделиться опытом, укрепить взаимное сотрудничество и открыть новые возможности для развития торговой отрасли.

В своём приветственном выступлении генеральный директор Birmarket Рауф Гуламалиев отметил, что компания строит свою деятельность в направлении развития продавцов и усиления клиентоцентричного подхода:

“Для нас каждый продавец это партнёр. Наш маркетплейс поддерживает их бизнес с точки зрения технологий, логистики и маркетинга. Наша цель помочь им зарабатывать больше и выстраивать более прочные отношения со своими клиентами. Мировая практика показывает, что такие компании, как Birmarket, способствуют развитию бизнеса в стране и двигают его вперёд”.

Он также добавил, что Birmarket сегодня предоставляет предпринимателям широкую инфраструктуру - более 1500 пунктов выдачи заказов, десятки тысяч квадратных метров складских помещений и возможность хранения свыше 3,5 млн товаров. Интеграция с экосистемой Bir открывает для продавцов новые перспективы:

“Почти 4 миллиона активных пользователей Birbank уже могут просматривать и покупать товары с нашего маркетплейса прямо в своих приложениях. В течение первого месяца после интеграции в банковское приложение Birbank к нам присоединились около 1 миллиона новых пользователей. Более 2 миллионов клиентов BirBonus копят бонусы и тратят их в магазинах Birmarket”.

В рамках форума были награждены продавцы, добившиеся лучших результатов по итогам года в восьми категориях. Также были представлены стенды Birmarket, Birbank и M10, где участники могли пообщаться напрямую с партнёрами и обменяться мнениями.

Экосистема Bir, созданная PAŞA Holding и представленная широкой общественности 7 февраля 2025 года, объединяет под одним брендом ведущие азербайджанские компании, такие как Birbank, m10, MilliÖn, Birmarket, BakıKart и Trendyol Azərbaycan. Экосистема предлагает интегрированный пользовательский опыт, отвечая на повседневные потребности клиентов в сфере финансов, покупок и транспорта с помощью инновационных решений.

