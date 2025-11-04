В селе Хоровлу Джебраильского района построены новая школа и детский сад - ФОТО

28 октября в ходе открытия первого этапа села Хоровлу Джебраильского района главе государства также было доложено о построенных там школе и яслях-детском саду.

Было отмечено, что особое внимание уделяется обеспечению комфорта детей в построенном здесь яслях-детском саду на 220 мест. В детском саду в распоряжение детей будут переданы столовая, игровая и музыкальная комнаты.

Кроме того, в здании созданы административный, компьютерный и методический кабинеты. В детском саду созданы условия для интересного проведения детьми своего досуга.

В Хоровлу ещё построено современное здание полной средней школы на 624 места. Здание школы предоставляет широкие возможности для получения качественного образования. Классные комнаты общеобразовательного учреждения оснащены необходимыми учебными материалами и оборудованием. В распоряжении учащихся 26 учебных классов, кабинеты химии, физики, биологии, информатики, музыки, черчения, военной подготовки, 4 лаборатории и библиотека. В здании также созданы актовый зал на 180 мест, крытый спортивный зал и столовая. На территории школы имеется открытая спортивная площадка.