В столице прошла акция по посадке деревьев, посвященная 5-летию cлавной Победы - ФОТО

В сквере на пересечении улиц Мамеда Араза и Моллы Джума в Наримановском районе столицы прошла акция по посадке деревьев, посвященная 8 Ноября – 5-летию Победы.

Организаторами акции выступили Исполнительная власть города Баку (ИВГБ) и Общественное объединение «Региональное развитие».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе ИВГБ, территория, где проводилась акция, была очищена от мусора и посажено 500 новых деревьев, подходящих для почвенно-климатических условий Абшеронского полуострова.

Акция является продолжением проводимой в Баку работы по посадке засухоустойчивых растений, деревьев и кустарников, подходящих для местного климата, а также по восстановлению экологического баланса и благоустройству территории.

Отметим, что решены вопросы орошения с целью обеспечения дальнейшего ухода за посаженными деревьями, определены ответственные лица.

В течение сезона планируется продолжить работы по озеленению Баку, уходу за растениями и благоустройству города.