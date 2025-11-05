В столице прошла акция по посадке деревьев, посвященная 5-летию cлавной Победы - ФОТО
В сквере на пересечении улиц Мамеда Араза и Моллы Джума в Наримановском районе столицы прошла акция по посадке деревьев, посвященная 8 Ноября – 5-летию Победы.
Организаторами акции выступили Исполнительная власть города Баку (ИВГБ) и Общественное объединение «Региональное развитие».
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе ИВГБ, территория, где проводилась акция, была очищена от мусора и посажено 500 новых деревьев, подходящих для почвенно-климатических условий Абшеронского полуострова.
Акция является продолжением проводимой в Баку работы по посадке засухоустойчивых растений, деревьев и кустарников, подходящих для местного климата, а также по восстановлению экологического баланса и благоустройству территории.
Отметим, что решены вопросы орошения с целью обеспечения дальнейшего ухода за посаженными деревьями, определены ответственные лица.
В течение сезона планируется продолжить работы по озеленению Баку, уходу за растениями и благоустройству города.