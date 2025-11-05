В Балакене мужчина ударил знакомого стаканом по голове: возбуждено уголовное дело - ВИДЕО

Потерпевший сообщил в полицию, что во время ссоры его знакомый по имени Васиф ударил его по голове стаканом, причинив телесные повреждения.

Инцидент произошел в одном из кафе в Балакене, сообщает 1news.az со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД.

В результате проведённых сотрудниками районного отдела полиции оперативных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении данного преступления ранее судимый 40-летний Васиф Мамедов.

По факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.