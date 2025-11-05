 Министерство: Досрочное использование пенсионного капитала гражданином не предусматривается | 1news.az | Новости
Общество

Министерство: Досрочное использование пенсионного капитала гражданином не предусматривается

First News Media15:05 - Сегодня
Внесена ясность в вопрос о том, будет ли разработан новый механизм, позволяющий гражданам досрочно использовать накопленный пенсионный капитал.

В ответ на запрос AПA в Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что согласно Закону «О трудовых пенсиях» пенсионный капитал представляет собой сумму средств, учтённых соответственно на страховой части индивидуального лицевого счёта и накопленных на его накопительной части.

Отмечено, что использование гражданином накопленного пенсионного капитала до наступления пенсионного страхового случая (достижения пенсионного возраста, установления инвалидности, утраты кормильца и др.) законодательством не предусмотрено. Пенсионный капитал предназначен для обеспечения граждан пенсией по возрасту или по инвалидности, а в случае смерти – для назначения пенсии членам семьи по утрате кормильца.

Когда человек достигает пенсионного возраста или становится инвалидом до достижения этого возраста, на основании его пенсионного капитала ему назначается ежемесячная пенсия.

Отмечено, что в случае смерти гражданина его пенсионный капитал используется для назначения и выплаты пенсии членам семьи. То есть накопленный пенсионный капитал направляется на социальное обеспечение семьи умершего.

