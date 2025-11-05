 Молдова закрывает «Русский дом» | 1news.az | Новости
Молдова закрывает «Русский дом»

First News Media15:10 - Сегодня
Молдова закрывает «Русский дом»

Русский центр науки и культуры в Кишиневе не являлся культурным учреждением, там проводились мероприятия, направленные на подрыв суверенитета Республики Молдова, такое заявление сделал на первом заседании нового кабмина под председательством Александра Мунтяну министр культуры Кристиан Жардан, зачитывая решение о закрытии в Молдове "Русского дома", сообщают молдавские СМИ.

Члены правительства единогласно поддержали проект закона о денонсации молдавско-российского соглашения о создании и функционировании культурных центров, подписанного 30 октября 1998 года и вступившего в силу 4 июля 2001 года. Инициатором выступил Минкульт.

Зачитывая документ, Жардан заявил, что Российский Центр науки и культуры (РЦНК) финансируется и управляется российским агентством "Россотрудничество" — "структурой, подчинённой напрямую президенту России, находящейся в ведении Министерства иностранных дел РФ и находящейся под международными санкциями".

"Европейский союз квалифицирует "Россотрудничество" как основное государственное агентство, реализующее "мягкую силу" Кремля и его гибридное влияние, в том числе продвигающее так называемую концепцию "Русского мира", - сказал новый глава Минкульта.

Он также заявил, что после начала конфликта в Украине, "а также в контексте повторяющихся попыток дестабилизации и постоянных информационных атак Москвы против Республики Молдова, данное соглашение может использоваться как инструмент для продвижения искажённых нарративов со стороны Российской Федерации, представляя угрозу для информационной безопасности Республики Молдова и не только".

"Русский культурный центр, по сути, не являлся культурным учреждением — под его прикрытием проводились мероприятия, направленные на подрыв суверенитета Республики Молдова", - заявил Жардан.

Александр Мунтяну поблагодарил главу Минкульта за инициативу, отметив, что она "давно ожидаемая и своевременная".

