В Турции обнаружено крупное золотоносное месторождение оценочной стоимостью 71,5 млрд лир (приблизительно $1,7 млрд).

Компания Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) сообщила об обнаружении месторождения в провинции Сивас.

На участке площадью 5804 гектара выявлено 14,9 млн тонн руды со средним содержанием 0,89 г золота на тонну — это примерно 424 тыс. унций золота. По предварительным оценкам, рыночная стоимость обнаруженных запасов составляет около 1,7 миллиарда долларов США, что эквивалентно примерно 71,5 миллиарда турецких лир.

В компании уточнили, что открытые запасы пока классифицируются как «возможные ресурсы», а не как подтвержденные запасы, пригодные к промышленной добыче.

Разведочные и буровые работы на участке продолжаются с целью повышения точности оценок и подготовки к возможной стадии технико-экономического обоснования.

Источник: İhlas