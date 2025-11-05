В Индии столкнулись поезда: десятки погибших и раненых

Одиннадцать человек погибли и двадцать получили ранения в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в штате Чхаттисгарх в центральной части Индии.

Как передает Times of India, об этом сообщили представители железнодорожной администрации.

«В результате аварии погибли 11 человек, еще 20 получили ранения», — говорится в заявлении.

Столкновение поездов произошло 4 ноября днем.

«Пассажирский поезд врезался в товарный состав на скорости 60–70 км/ч после того, как проехал на красный сигнал светофора», — сообщили в администрации, добавив, что удар был настолько сильным, что пассажирский вагон оказался на крыше грузового поезда. Машинист врезавшегося поезда погиб.