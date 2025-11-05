Пожар в доме престарелых унес жизни 10 человек

При пожаре в доме престарелых на северо-востоке Боснии и Герцеговины погибли десять человек, еще 20 получили ранения, сообщает полиция, передает BGNES News Agency

Огонь вспыхнул на седьмом этаже вечером 4 ноября. «По предварительной информации, в результате пожара погибли десять жильцов дома престарелых в Тузле», — сказал представитель полиции.

Около 20 человек, включая пожарных, полицейских, медицинских работников, служащих и жителей дома, получили медицинскую помощь в клиническом центре университета Тузлы.

Полиция заявила, что полное расследование причин пожара будет проведено, как только позволят условия. Председатель трехстороннего президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич выразил свои соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Источник: РБК