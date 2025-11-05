Избран самый молодой премьер-министр Европы

Нидерланды вошли в историю, избрав 38-летнего Роба Джеттена новым премьер-министром страны.

Лидер центристско-либеральной партии D66 не только стал самым молодым главой правительства в истории государства, но и первым открытым геем, занявшим этот пост.

Парламентские выборы, состоявшиеся 29 октября, завершились победой Джеттена над его основным соперником, представителем крайне правой «Партии за свободу» Гиртом Вилдерсом, известным своей антииммиграционной риторикой и призывами к запрету Корана.

«Я невероятно рад, что мы стали крупнейшей партией на этих выборах. Это исторический результат для D66.

В то же время я чувствую огромную ответственность», — заявил Джеттен.

Он также подчеркнул, что итоги голосования имеют значение не только для Нидерландов, но и для всей Европы:

«Я думаю, что теперь мы показали остальному миру, что популизм можно победить, если вести кампанию с позитивным посланием и верой в страну».

Источник: People

Джамиля Суджадинова