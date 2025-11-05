Армения и Турция договорились увеличить число рейсов в направлении Еревана и Гюмри

Армения и Турция достигли договоренности увеличить количество авиарейсов между двумя странами в направлении Еревана и Гюмри.

Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, выступая на ежегодном международном двухдневном мероприятии "Форум Орбели: построение мира и многостороннего сотрудничества" в Ереване, передают армянские СМИ.

"Увеличить число рейсов в направлении Еревана и Гюмри, полагаю, из Стамбула и из Анкары", - сказал он.

В этой связи он назвал армяно-турецкие отношения антиподом армяно-азербайджанских. Так на протяжении многих лет граждане в Армении и Турции взаимодействовали в условиях закрытой границы, развивали торговлю, хотя и через третьи страны.

В случае с Азербайджаном контакты имеют место на уровне правительства, а вот урегулирование взаимодействия между гражданами двух стран требует времени.

"Мы должны принять, что это примирение требует времени. На нынешнем этапе отсутствие полного примирения объективно, обусловлено глубокой психологической травмой, которая есть в обществах". - сказал он.

Министр подчеркнул, что это болезненный процесс, который нужно пройти.