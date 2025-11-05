Состоялось открытие крупнейшего археологического музея в мире - ФОТО

В Египте состоялось торжественное открытие Гранд Египетского музея (Grand Egyptian Museum, GEM) - крупнейшего археологического музея в мире, расположенного в непосредственной близости от пирамид Гизы.

Открытие, на котором присутствовали президент Абдель Фаттах ас-Сиси, главы государств, представители монарших домов и делегации из 79 стран, стало знаковым событием не только для Египта, но и для всей мировой культурной сферы.

Гранд Египетский музей, строительство которого велось более двух десятилетий, занимает площадь около 500 тысяч квадратных метров и является крупнейшим музеем, посвящённым одной цивилизации. В его коллекции насчитывается свыше 100 тысяч артефактов, охватывающих все периоды египетской истории, начиная от доисторического времени до греко-римской эпохи.

Центральным элементом экспозиции стала полная коллекция сокровищ гробницы Тутанхамона, более 5 тысяч предметов, включая знаменитую золотую погребальную маску, колесницы, ювелирные украшения и предметы быта, представленные впервые в одном пространстве.

Среди других ключевых экспонатов были 11-метровая статуя Рамзеса II, установленная в главном атриуме музея, и солнечная лодка фараона Хуфу, возраст которой превышает 4,5 тысячи лет. В экспозиционном пространстве предусмотрены интерактивные залы, лаборатории для реставрации, а также мультимедийные зоны с элементами виртуальной и дополненной реальности, позволяющими посетителям воссоздать атмосферу Древнего Египта.

Архитектурный проект GEM был разработан ирландской студией Heneghan Peng Architects. Форма здания вдохновлена геометрией пирамид, а фасад выполнен из полупрозрачного камня, пропускающего солнечный свет и создающего эффект песчаного сияния. Ожидается, что Гранд Египетский музей станет одной из главных культурных достопримечательностей мира и привлечёт от пяти до семи миллионов посетителей ежегодно. Египетские власти связывают с открытием GEM большие надежды на восстановление туристического сектора, пострадавшего после пандемии и экономических кризисов последних лет.

Проект стоимостью около 1,2 миллиарда долларов стал крупнейшей культурной инвестицией в истории Египта. Его реализация началась ещё в 2005 году, но неоднократно откладывалась из-за политической нестабильности и финансовых трудностей. Частичное открытие музея в тестовом режиме состоялось в 2024 году, а с ноября 2025 года GEM официально открыт для широкой публики.