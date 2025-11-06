В Баку прошла подготовка к параду в честь 5-й годовщины Победы - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, 8 ноября в городе Баку состоится военный парад по случаю пятой годовщины Дня Победы.

Как передает АЗЕРТАДЖ, в связи с подготовкой к параду проведена репетиция с подразделениями Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Во время репетиции осуществлены полеты авиационных средств, движение и передислокация автомобильной и боевой техники по установленным маршрутам в городе Баку и прилегающих территориях.