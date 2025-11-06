В Эстонии состоялся концерт, посвящённый Дню Победы - ФОТО

В столице Эстонии, Таллине, состоялся торжественный концерт, посвящённый пятилетию Дня Победы.

Организатором мероприятия выступило посольство нашей страны в Эстонии.

В мероприятии приняли участие депутаты Эстонского парламента (Рийгикогу), главы и представители дипломатических миссий в Эстонии, общественные деятели, учёные, представители азербайджанской и татарской общин, а также наши молодые соотечественники, обучающиеся в Таллине.

Выступая с поздравительной речью по случаю Дня Победы, посол Азербайджана в Эстонии Анар Магеррамов отметил, что фундамент исторического Дня Победы был заложен 5 лет назад, и что 8 ноября отмечается в нашей стране с большим воодушевлением, радостью и гордостью как день освобождения наших территорий от 30-летней военной оккупации Армении доблестной Азербайджанской армией под руководством Президента Азербайджанской Республики, Победоносного Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Ильхама Алиева, а также установления справедливости и международного права.

Было особо отмечено, что независимость нашей страны – самое священное достижение азербайджанского народа. Поэтому отрадно, что в этом году, объявленном в Азербайджанской Республике «Годом Конституции и суверенитета», мероприятия, посвящённые Дню Победы, проводятся на всех суверенных территориях Азербайджана, освобождённых от оккупации.

В художественной части мероприятия исполнительница классической вокальной музыки и оперная певица Айсун Махмудзаде, обучающаяся в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, альтист Али Амишов и пианистка Жаля Исламова, продолжающие свое обучение в Эстонской академии музыки и театра, подарили зрителям незабываемый музыкальный вечер, выступив с насыщенной и красочной музыкальной программой. Каждый номер сопровождался продолжительными аплодисментами зала.