Azercell и Министерство обороны подписали меморандум о сотрудничестве

Специальное предложение «Əsgərcell» обеспечит надежную и безопасную связь военнослужащих с их близкими во время прохождения военной службы.

Министерство обороны Азербайджанской Республики и ООО «Azercell Telecom» подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на создание специальных возможностей связи для военнослужащих.

В рамках этого партнерства Azercell представит уникальное предложение «Əsgərcell», которое позволит солдатам, проходящим военную службу, поддерживать надежную и безопасную связь со своими семьями и близкими.

В рамках инициативы, которая вступит в силу с 2026 года, военнослужащим будут предоставляться мобильное устройство и новый номер на особых условиях. Каждый солдат сможет добавить до пяти номеров в «белый список» для осуществления и приема звонков. Также будут доступны звонки на экстренные службы скорой помощи, полиции и пожарной охраны. В целях обеспечения безопасности и использования связи исключительно в обговоренных целях, такие услуги как SMS, интернет, международная связь и роуминг на этих номерах не будут доступны.

Солдатам будет предоставлена возможность приобрести устройство и новый номер на временных пунктах продаж, развернутых в воинских частях. Представители Azercell на месте будут проводить регистрацию и активирование номера, после чего устройство будет выдано абоненту.

