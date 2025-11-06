Строительство железной дороги Горадиз–Агбенд выполнено на 68%

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) уже завершил 68% строительства железнодорожной линии Горадиз–Агбенд.

Об этом заявил представитель ЗАО Джавад Аловсатов.

По его словам, строительство линии началось в 2021 году, ее общая протяженность составляет 110,4 км, а с учетом боковых путей - 140,6 км.

«Проект предусматривает возведение 40 мостов, 9 станций, 22 автопереездов, 4 туннелей, 3 галерей и в целом около 600 инженерных сооружений. Работы реализуются в три этапа», - отметил Аловсатов.

На сегодняшний день уже уложено 75,6 км главного пути и 87 км с боковыми ветками, завершен монтаж 66 км длинномерных рельсов.

«Физическая готовность проекта составляет 68%, работы продолжаются по плану, и строительство будет завершено в установленные сроки», - подчеркнул Аловсатов.

Источник: Report