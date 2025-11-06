Спецпредставитель ЕС обсудила в Баку мирную повестку

Европейский Союз привержен сотрудничеству с Азербайджаном и Арменией для сохранения динамики после саммита лидеров этих стран в Вашингтоне.

Об этом написала в социальной сети Х спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалена Гроно, побывавшая в Баку 4–5 ноября для участия в консультациях высокого уровня.

«ЕС твердо привержен сотрудничеству как с Азербайджаном, так и с Арменией для сохранения динамики после Вашингтона и обеспечения того, чтобы преимущества мира были распространены и ощущались во всем регионе», - подчеркнула она.

Дипломат отметила, что в ходе проведенных в Баку консультаций была обсуждена мирная повестка, включая вопросы взаимосвязанности, с акцентом на Нахчыван, региональное сотрудничество и гуманитарные вопросы.

Гроно провела переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, помощником Президента – завотделом Администрации президента по внешнеполитическим вопросам Хикметом Гаджиевым, представителем Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчином Амирбековым и другими официальными лицами и местными экспертами.