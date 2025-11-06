Хикмет Гаджиев обсудил с британским торгпредом двусторонние отношения
Двусторонние торговые, деловые и инвестиционные отношения обсуждены на встрече помощника Президента АР – завотделом Администрации президента по внешнеполитическим вопросам Хикмета Гаджиева с торгпредом Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии лордом Джоном Алдердайсом .
Об этом Гаджиев сообщил на своей странице в социальной сети Х.
«У нас состоялся содержательный разговор о том, как мы можем и дальше расширять наши двусторонние торговые, деловые и инвестиционные отношения в духе стратегического партнерства, а также использовать возможности в области искусственного интеллекта, цифровой трансформации и развития связей», - отметил Гаджиев.
Glad to meet today Lord Alderdice @AlderdiceLord, UK trade envoy on Azerbaijan and Central Asia. We had a great conversation on how we can further extend our bilateral trade, business and investment relations in the spirit of strategic partnership as well as seize the… pic.twitter.com/IAIfEcLiwL — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 6, 2025