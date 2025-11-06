Создается информационная система «Invest in Azerbaijan»

Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании информационной системы “Invest in Azerbaijan” и урегулировании ряда связанных с этим вопросов.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно Указу, информационная система "Invest in Azerbaijan" обеспечит подачу обращений инвесторами в электронном виде, а также получение всей необходимой информации для осуществления инвестиционной деятельности в Азербайджане, включая сведения об инвестиционном климате, инвестиционных проектах, существующих требованиях, льготах и привилегиях.

Функции владельца системы будет осуществлять Министерство экономики, а функции оператора - находящийся в подчинении министерства AZPROMO.

Глава государства также утвердил Положение системы.