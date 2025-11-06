 В Бакинском книжном центре состоялся музыкально-литературный вечер «Радость Победы» - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

В Бакинском книжном центре состоялся музыкально-литературный вечер «Радость Победы» - ФОТО

First News Media08:58 - Сегодня
В Бакинском книжном центре с участием известных деятелей науки, культуры и общественности нашей страны состоялся музыкально-литературный вечер под названием «Радость Победы», посвященный 5-й годовщине завоевания исторической Победы в Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в начале мероприятия минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за свободу нашей Родины и целостность наших земель.

Открывая мероприятие, директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева отметила, что героизм наших шехидов всегда был предметом гордости для нашего народа. Она отметила, что освобождение нашей доблестной Армией под руководством Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева земель, находившихся почти тридцать лет под вражеской оккупацией, и восстановление территориальной целостности нашей страны - самая славная страница в истории нашей независимой государственности.

Выступивший секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми рассказал о моральном значении Победы, одержанной в Отечественной войне, для нашего народа, роли мужества и героизма шехидов как примера для будущих поколений.

На мероприятии выступили отец шехида Ровшана Нурзаде - Народный артист Али Нур, супруга командира группы Сил специального назначения Азербайджана, Героя Отечественной войны, шехида-гизиря Джамала Исмаилова - Фатима Исмаилова, а также мать Героя Отечественной войны, шехида-майора Эльчина Мансурова, - Малейка Меджидова.

Затем мероприятие продолжилось художественной частью. В исполнении солистов Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Кара Караева при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, и хора имени Джахангира Джахангирова Международного центра мугама прозвучал ряд народных и композиторских произведений.

На мероприятии был продемонстрирован видеоролик, отражающий героические сцены азербайджанской армии в годы 44-дневной Отечественной войны, кадры освобожденных городов и сел, а также увековечение памяти шехидов.

