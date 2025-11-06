В Баку проходит марш Победы - ФОТО - ВИДЕО

В Баку начался марш Победы военнослужащих в сопровождении военных оркестров по случаю пятой годовщины Дня Победы.

Как сообщает Report, в начале мероприятия участники почтили минутой молчания память общенационального лидера Гейдара Алиева и героев, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана.

Во время шествий звучат лозунги: "Победоносный Верховный главнокомандующий!", "С Победой, Азербайджан!", "Шехиды не умирают, Родина неделима!", "Карабах - это Азербайджан!" и другие.

Марш в сопровождении военных оркестров проходит по маршруту: парк Газанфара Мусабекова - улица Абдуррагим бека Хагвердиева - проспект Гусейна Джавида - парк Гусейна Джавида - Парламентский проспект - Аллея шехидов.