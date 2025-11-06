Сегодня - профессиональный праздник работников метрополитена - ФОТО

58 лет назад, 6 ноября, произошло событие, ставшее одной из важных страниц в истории города Баку: в столице был введен в эксплуатацию метрополитен.

АЗЕРТАДЖ в связи с профессиональным праздником работников метро делает обзор 58-летней деятельности ЗАО «Бакинский метрополитен».

Период создания столичной подземки можно разделить на несколько частей с различных точек зрения и подходов. На самом деле этапы строительства и ввода в эксплуатацию были определены еще на стадии начальных проектных работ. Проектировщики и строители пришли к соглашению о проведении строительства в 4 очереди. В первую очередь, в первую пусковую зону длиной 10,1 км входили станции с современными названиями «Ичеришехер», «Сахил», «28 Мая», «Гянджлик», «Нариманов» и «Хатаи». Первые 5 станций были введены в эксплуатацию 6 ноября 1967 года, а «Хатаи» - 22 февраля 1968 года.

Если рассматривать историю Бакинского метрополитена с общественно-политического аспекта, его можно разделить на три этапа: период до Гейдара Алиева, период Гейдара Алиева и период Ильхама Алиева. Поскольку окончание 56-го года деятельности метро совпало с отмечаемым в стране 100-летним юбилеем великого лидера и, в целом, учитывая богатое изобилие значимых событий в сфере строительства метро, было бы более правильно сосредоточить основное внимание на периоде развития метро в период Гейдара Алиева.

В 70-е годы прошлого века одним из планов Гейдара Алиева, направленных на перспективы Азербайджана, было решение проблем транспортной системы и, особенно, пассажирских перевозок в Баку. В этой сфере изучались наиболее прогрессивные примеры мирового опыта и местные условия, проводились сравнительные анализы, искались правильные решения и наиболее оптимальные пути выхода из положения. Общенациональный лидер, как руководитель Коммунистической партии Азербайджана видел лучший выход из ситуации в развитии метрополитена, считал важнейшей задачей ускорение реализации планов, направленных на строительство столичной подземки в ближайшие годы.

Москва, приводя в качестве причины чрезмерную потребность строительства метро в Баку в финансовых средствах, считала более целесообразным вести строительство за счет собственных средств республики. Большинство предложений о снижении расходов Гейдар Алиев считал неприемлемыми. Потому что они противоречили градостроительным принципам того времени - создания соответствующей инфраструктуры для людей, особенно в густонаселенных районах, и строительства жилых массивов. Поэтому в 1970-е годы руководство республики упрямо отказывалось от таких неблагоприятных для Баку предложений. 2,2-километровый участок пути после станции «Нариманов» и станция «Улдуз» стали желаемым результатом этой принципиальности.

Через два с половиной года после введения в эксплуатацию станции «Улдуз» линии метро были продлены до крупного развивающегося жилого массива - «8-й километр». В день пятой годовщины открытия метро в Баку - 6 ноября 1972 года - двери станций «Мешади Азизбеков» (ныне «Кёроглу»), «Аврора» (ныне «Гара Гараев»), «Нефтчиляр» открылись для пассажиров. На митинге, проведенном по этому случаю на площади над станцией «Нефтчиляр», выступивший общенациональный лидер поздравил строителей метро, работников по эксплуатации, жителей этого района и всех бакинцев с этим знаменательным и историческим событием. Он высоко оценил самоотверженный труд строителей метро.

Архитектором нового периода возрождения Бакинского метро, которое в первые тяжелые годы независимости, в условиях зависимости снабжения от бывших союзных республик и утраты экономических связей переживало упадок, стал сам Гейдар Алиев. После избрания наследника наследия Гейдара Алиева господина Ильхама Алиева Президентом Азербайджана была определена новая линия развития метро. Самое главное - в продолжение начатого Гейдаром Алиевым обновления вагонного парка до 2011 года в метрополитен было доставлено 155 новых составов. С 2006 года началось оживление и в строительстве. В 2008-2011 годах станции «Насими», «Проспект Азадлыг» и «Дарнагюль» были введены в эксплуатацию. Распоряжением, подписанным 18 марта 2011 года, была утверждена «Схема концептуального развития линий Бакинского метрополитена».

До 2030 года в Баку должны быть построены 10 новых станций метро. Они послужат развитию транспортной инфраструктуры столицы, а также решению таких важных вопросов, как проблема заторов в городе и согласование автобусного транспорта с метро. Глава государства также заявил, что с текущего года будут осуществляться инвестиции.

Президент Ильхам Алиев также отметил на совещании, посвященном вопросам транспорта, состоявшемся 28 января, что за последние 30 лет население Азербайджана превысило 10 млн. Несмотря на то, что в Баку введены новые станции метро и реализуются большие проекты, созданная городская дорожная инфраструктура, включая возможности метро, не соответствует этому росту населения. Хотя с 2008 года построено 7 станций метро, в соответствии с вызовами времени необходимы новые решения в этом направлении.

30 января Распоряжением Президента Азербайджанской Республики была утверждена «Государственная программа по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы». В принятой Госпрограмме предусмотрены строительство 10 новых станций, переходной камеры на станции «Ичеришехер», разделение Красной и Зеленой линий, завершение строительства 2 электродепо, повышение надежности энергетической системы и другие важные задачи. В соответствии с планом, на Фиолетовой линии должны быть построены 6, а на Зеленой линии - 4 станции.

Одной из важных задач, содержащей в себе комплекс мероприятий в составе этих работ, является проект разделения линий. Исполнение этого сложного проекта включает в себя решение широкого спектра крупномасштабных вопросов.