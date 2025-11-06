 Сегодня - профессиональный праздник работников метрополитена - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Сегодня - профессиональный праздник работников метрополитена - ФОТО

First News Media10:40 - Сегодня
Сегодня - профессиональный праздник работников метрополитена - ФОТО

58 лет назад, 6 ноября, произошло событие, ставшее одной из важных страниц в истории города Баку: в столице был введен в эксплуатацию метрополитен.

АЗЕРТАДЖ в связи с профессиональным праздником работников метро делает обзор 58-летней деятельности ЗАО «Бакинский метрополитен».

Период создания столичной подземки можно разделить на несколько частей с различных точек зрения и подходов. На самом деле этапы строительства и ввода в эксплуатацию были определены еще на стадии начальных проектных работ. Проектировщики и строители пришли к соглашению о проведении строительства в 4 очереди. В первую очередь, в первую пусковую зону длиной 10,1 км входили станции с современными названиями «Ичеришехер», «Сахил», «28 Мая», «Гянджлик», «Нариманов» и «Хатаи». Первые 5 станций были введены в эксплуатацию 6 ноября 1967 года, а «Хатаи» - 22 февраля 1968 года.

Если рассматривать историю Бакинского метрополитена с общественно-политического аспекта, его можно разделить на три этапа: период до Гейдара Алиева, период Гейдара Алиева и период Ильхама Алиева. Поскольку окончание 56-го года деятельности метро совпало с отмечаемым в стране 100-летним юбилеем великого лидера и, в целом, учитывая богатое изобилие значимых событий в сфере строительства метро, было бы более правильно сосредоточить основное внимание на периоде развития метро в период Гейдара Алиева.

В 70-е годы прошлого века одним из планов Гейдара Алиева, направленных на перспективы Азербайджана, было решение проблем транспортной системы и, особенно, пассажирских перевозок в Баку. В этой сфере изучались наиболее прогрессивные примеры мирового опыта и местные условия, проводились сравнительные анализы, искались правильные решения и наиболее оптимальные пути выхода из положения. Общенациональный лидер, как руководитель Коммунистической партии Азербайджана видел лучший выход из ситуации в развитии метрополитена, считал важнейшей задачей ускорение реализации планов, направленных на строительство столичной подземки в ближайшие годы.

Москва, приводя в качестве причины чрезмерную потребность строительства метро в Баку в финансовых средствах, считала более целесообразным вести строительство за счет собственных средств республики. Большинство предложений о снижении расходов Гейдар Алиев считал неприемлемыми. Потому что они противоречили градостроительным принципам того времени - создания соответствующей инфраструктуры для людей, особенно в густонаселенных районах, и строительства жилых массивов. Поэтому в 1970-е годы руководство республики упрямо отказывалось от таких неблагоприятных для Баку предложений. 2,2-километровый участок пути после станции «Нариманов» и станция «Улдуз» стали желаемым результатом этой принципиальности.

Через два с половиной года после введения в эксплуатацию станции «Улдуз» линии метро были продлены до крупного развивающегося жилого массива - «8-й километр». В день пятой годовщины открытия метро в Баку - 6 ноября 1972 года - двери станций «Мешади Азизбеков» (ныне «Кёроглу»), «Аврора» (ныне «Гара Гараев»), «Нефтчиляр» открылись для пассажиров. На митинге, проведенном по этому случаю на площади над станцией «Нефтчиляр», выступивший общенациональный лидер поздравил строителей метро, работников по эксплуатации, жителей этого района и всех бакинцев с этим знаменательным и историческим событием. Он высоко оценил самоотверженный труд строителей метро.

Архитектором нового периода возрождения Бакинского метро, которое в первые тяжелые годы независимости, в условиях зависимости снабжения от бывших союзных республик и утраты экономических связей переживало упадок, стал сам Гейдар Алиев. После избрания наследника наследия Гейдара Алиева господина Ильхама Алиева Президентом Азербайджана была определена новая линия развития метро. Самое главное - в продолжение начатого Гейдаром Алиевым обновления вагонного парка до 2011 года в метрополитен было доставлено 155 новых составов. С 2006 года началось оживление и в строительстве. В 2008-2011 годах станции «Насими», «Проспект Азадлыг» и «Дарнагюль» были введены в эксплуатацию. Распоряжением, подписанным 18 марта 2011 года, была утверждена «Схема концептуального развития линий Бакинского метрополитена».

До 2030 года в Баку должны быть построены 10 новых станций метро. Они послужат развитию транспортной инфраструктуры столицы, а также решению таких важных вопросов, как проблема заторов в городе и согласование автобусного транспорта с метро. Глава государства также заявил, что с текущего года будут осуществляться инвестиции.

Президент Ильхам Алиев также отметил на совещании, посвященном вопросам транспорта, состоявшемся 28 января, что за последние 30 лет население Азербайджана превысило 10 млн. Несмотря на то, что в Баку введены новые станции метро и реализуются большие проекты, созданная городская дорожная инфраструктура, включая возможности метро, не соответствует этому росту населения. Хотя с 2008 года построено 7 станций метро, в соответствии с вызовами времени необходимы новые решения в этом направлении.

30 января Распоряжением Президента Азербайджанской Республики была утверждена «Государственная программа по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы». В принятой Госпрограмме предусмотрены строительство 10 новых станций, переходной камеры на станции «Ичеришехер», разделение Красной и Зеленой линий, завершение строительства 2 электродепо, повышение надежности энергетической системы и другие важные задачи. В соответствии с планом, на Фиолетовой линии должны быть построены 6, а на Зеленой линии - 4 станции.

Одной из важных задач, содержащей в себе комплекс мероприятий в составе этих работ, является проект разделения линий. Исполнение этого сложного проекта включает в себя решение широкого спектра крупномасштабных вопросов.

Поделиться:
296

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял делегацию НАТО - ФОТО

Политика

Ильхам Алиев: Модернизация Азербайджанской армии будет продолжена

Общество

На участке улицы Кёроглу Рагимова изменили режим движения - ФОТО

Общество

PASHA Real Estate объявляет старт продаж The Residences at The St. Regis, Baku - ФОТО

Общество

В Белом городе открылся ресторан азербайджанской и мировой кухни The Woo - ВИДЕО

Анар Ахундов: В Азербайджане создаются благоприятные условия для бизнеса

Орхан Назарли: Поправки в Налоговый кодекс подготовлены с учетом стратегических целей

В Азербайджане планируется значительное повышение акцизов на сигареты и сигары

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Невестку Рамиза Мехтиева уволили из Онкологической клиники АМУ

Эльдар Азизов: Случаи нарушения служебной этики и злоупотребления полномочиями недопустимы

В Хырдалане подросток погиб в результате падения с высотного здания

Полиция установила подростков, бросавших камни в скоростной поезд

Последние новости

Кино на неделю: Новый «Хищник» с Эль Фаннинг в главной роли и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:20

Пароль «Louvre»: величайший музей мира стал мемом из-за своей безопасности - ФОТО

Сегодня, 13:07

В Белом городе открылся ресторан азербайджанской и мировой кухни The Woo - ВИДЕО

Сегодня, 13:03

Анар Ахундов: В Азербайджане создаются благоприятные условия для бизнеса

Сегодня, 13:00

Орхан Назарли: Поправки в Налоговый кодекс подготовлены с учетом стратегических целей

Сегодня, 12:55

Посол Германии вернулся к работе в Грузии

Сегодня, 12:48

В Азербайджане планируется значительное повышение акцизов на сигареты и сигары

Сегодня, 12:45

Ильхам Алиев: Модернизация Азербайджанской армии будет продолжена

Сегодня, 12:38

Азербайджан повысит акцизы на энергетики

Сегодня, 12:35

Израиль объявил территорию у границы с Египтом закрытой военной зоной

Сегодня, 12:30

В Азербайджане повышается акцизный налог на спиртные напитки

Сегодня, 12:27

Депутат: Частный сектор получил большую часть налоговых льгот в этом году

Сегодня, 12:25

Азербайджан оптимизирует акцизы на ввоз автомобилей старше 7 лет

Сегодня, 12:17

Резидентов НАР планируют освободить от большинства налогов на 10 лет

Сегодня, 12:15

Президент Ильхам Алиев принял делегацию НАТО - ФОТО

Сегодня, 12:12

Для лиц, занимающихся деятельностью общепита, устанавливаются новые налоговые льготы

Сегодня, 12:10

Израильский министр призвал евреев покинуть Нью-Йорк

Сегодня, 12:07

Глава НПО: Армяне изменили около 1700 географических названий в Западном Азербайджане

Сегодня, 12:04

В Гяндже произошла кража на 9 тысяч манатов

Сегодня, 12:02

На участке улицы Кёроглу Рагимова изменили режим движения - ФОТО

Сегодня, 12:00
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10