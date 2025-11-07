 МИД РФ: Баку и Еревану предстоит немало сделать для нормализации | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

МИД РФ: Баку и Еревану предстоит немало сделать для нормализации

First News Media15:58 - Сегодня
МИД РФ: Баку и Еревану предстоит немало сделать для нормализации

Азербайджану и Армении еще предстоит много работы для придания процессу нормализации необратимого характера, Россия готова оказывать содействие.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Баку и Еревану еще предстоит немало сделать для придания процессу нормализации двусторонних отношений необратимого характера, включая подписание мирного договора, восстановление транспортных и экономических коммуникаций в интересах всех стран Южного Кавказа и их непосредственных соседей, справедливую делимитацию и демаркацию государственной границы, налаживание эффективных контактов по линии гражданского общества, - указали в дипведомстве. - Российская сторона готова и далее оказывать азербайджанским и армянским партнерам всемерное содействие по всем направлениям, в том числе в рамках Платформы регионального сотрудничества «3 + 3» (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Иран, Турция)».

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что заявления лидеров стран от 9 ноября 2020 года о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта, от 11 января 2021 года об учреждении Трехсторонней рабочей группы по разблокированию всех экономических и транспортных связей в регионе, от 26 ноября 2021-го о создании комиссий по делимитации госграницы между двумя странами, а также заявление от 31 октября 2022 года о важности активной подготовки к заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией при содействии России «образуют «дорожную карту» мирного процесса».

«Эти договоренности остаются в силе и не утратили своей востребованности. Выстроенные в трехстороннем формате важные заделы активно используются азербайджанской и армянской сторонами, в том числе в прямом диалоге. В этом контексте российская сторона положительно оценила парафирование проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне 8 августа 2025 года», - добавили в МИД РФ.

Источник: ТАСС

Поделиться:
207

Актуально

Политика

Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с годовщиной Победы в Отечественной войне

Xроника

Награждены лица, проявившие особые заслуги в защите территориальной целостности ...

Xроника

Ильхам Алиев присвоил высшие воинские звания военнослужащим Минобороны

Политика

МИД Азербайджана: Место подписания мира с Арменией можно обсудить лишь после ...

Политика

МИД Азербайджана: Место подписания мира с Арменией можно обсудить лишь после выполнения всех условий

Азербайджан надеется на скорое открытие посольства Сирии в Баку

Гаджизаде: Извинения Москвы перед Баку - важный шаг для нормализации отношений

Участие Азербайджана в саммите ЕПС в Ереване на высшем уровне маловероятно - МИД

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Хикмет Гаджиев опубликовал фото Зангезурского коридора

Ильхам Алиев: Возвращение азербайджанцев на нынешние территории Армении не должно пугать армянский народ и государство

Супруга Мирзояна вошла в комиссию по разблокировке коммуникаций с Азербайджаном

В Турции завершился курс «Горных коммандос» с участием азербайджанских военных

Последние новости

Казахстан присоединяется к Авраамовым соглашениям

Сегодня, 17:03

Награждены лица, проявившие особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджана

Сегодня, 16:54

Стало известно, кто проведёт «Детское Евровидение-2025» - ВИДЕО

Сегодня, 16:52

Президент Азербайджана наградил военнослужащих

Сегодня, 16:50

Ильхам Алиев присвоил высшие воинские звания военнослужащим Минобороны

Сегодня, 16:47

МИД Азербайджана: Место подписания мира с Арменией можно обсудить лишь после выполнения всех условий

Сегодня, 16:40

Азербайджан надеется на скорое открытие посольства Сирии в Баку

Сегодня, 16:38

Экс-министра экономики Армении задержали по делу об отмывании денег - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:34

Гаджизаде: Извинения Москвы перед Баку - важный шаг для нормализации отношений

Сегодня, 16:30

Участие Азербайджана в саммите ЕПС в Ереване на высшем уровне маловероятно - МИД

Сегодня, 16:28

5-й люкс-автомобиль в розыгрыше Bakcell передан своему владельцу - ФОТО

Сегодня, 16:26

В Баку ожидают, что Ереван выполнит обязательство о неразмещении третьих сил на границе

Сегодня, 16:24

Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с годовщиной Победы в Отечественной войне

Сегодня, 16:22

Гаджизаде: Следующая встреча платформы «3+3» должна пройти в Азербайджане

Сегодня, 16:13

На этих улицах Баку установлены новые пешеходные переходы и пандусы - ФОТО

Сегодня, 16:10

Айхан Гаджизаде: В двусторонней повестке Баку и Парижа фактически начался новый этап

Сегодня, 16:08

В ноябре можно будет наблюдать метеорный поток Леониды

Сегодня, 16:05

Баку рассчитывает на действенные шаги США по полной отмене 907-й поправки

Сегодня, 16:03

Прокурор огласил часть документов и доказательств, относящихся к Давиду Бабаяну

Сегодня, 16:00

МИД РФ: Баку и Еревану предстоит немало сделать для нормализации

Сегодня, 15:58
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30