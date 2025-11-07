МИД РФ: Баку и Еревану предстоит немало сделать для нормализации

Азербайджану и Армении еще предстоит много работы для придания процессу нормализации необратимого характера, Россия готова оказывать содействие.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Баку и Еревану еще предстоит немало сделать для придания процессу нормализации двусторонних отношений необратимого характера, включая подписание мирного договора, восстановление транспортных и экономических коммуникаций в интересах всех стран Южного Кавказа и их непосредственных соседей, справедливую делимитацию и демаркацию государственной границы, налаживание эффективных контактов по линии гражданского общества, - указали в дипведомстве. - Российская сторона готова и далее оказывать азербайджанским и армянским партнерам всемерное содействие по всем направлениям, в том числе в рамках Платформы регионального сотрудничества «3 + 3» (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Иран, Турция)».

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что заявления лидеров стран от 9 ноября 2020 года о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта, от 11 января 2021 года об учреждении Трехсторонней рабочей группы по разблокированию всех экономических и транспортных связей в регионе, от 26 ноября 2021-го о создании комиссий по делимитации госграницы между двумя странами, а также заявление от 31 октября 2022 года о важности активной подготовки к заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией при содействии России «образуют «дорожную карту» мирного процесса».

«Эти договоренности остаются в силе и не утратили своей востребованности. Выстроенные в трехстороннем формате важные заделы активно используются азербайджанской и армянской сторонами, в том числе в прямом диалоге. В этом контексте российская сторона положительно оценила парафирование проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне 8 августа 2025 года», - добавили в МИД РФ.

Источник: ТАСС