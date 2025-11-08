В Джебраиле торжественно отметили День Победы - ФОТО
В Джебраиле торжественно отметили 5-ю годовщину Победы в Отечественной войне.
Как передает 1news.az, праздничное мероприятие прошло при поддержке спецпредставительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, Министерства культуры и Службы по восстановлению, строительству и управлению в указанных районах.
В концертной программе, представленной деятелями искусства, прозвучали произведения азербайджанских композиторов и народные песни.
Торжества завершились праздничным фейерверком, посвященном Дню Победы.
