Золото, серебро и две бронзы – результат азербайджанской сборной по дзюдо на Исламиаде - ФОТО

Азербайджанская дзюдоистка Судаба Агаева одержала победу на VI Играх исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Спортсменка, выступающая в весовой категории 70 кг, завоевала золотую медаль, одержав победу в финале над представительницей Узбекистана Хуршидой Раззокбердиевой.

Другая азербайджанская дзюдоистка Айтадж Гардашханлы (70 кг) заняла третье место.

Сегодня в финале также выступит Зелим Коцоев (100 кг), а за бронзовую медаль поборются Гюнель Гасанлы (78 кг), Эльджан Гаджиев (90 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг).

Отметим, что накануне азербайджанские дзюдоисты завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

Источник: АЗЕРТАДЖ